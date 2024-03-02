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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب والقنوات الناقلة

صبا مبارك لحظة غضب
صبا مبارك لحظة غضب

مع اقتراب شهر رمضان زاد البحث عن مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين. 

وبدأ الجمهور في البحث عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب للنجمة صبا مبارك. 

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ويعد مسلسل لحظة غضب احد المسلسلات المنتظرة في موسم رمضان 2024. 

ويتسائل جمهور ومحبي الدراما الرمضانية عن موعد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب والذي يعد أحد الانتاجات الأصلية والحصرية لمنصة watch it الرقمية. 

وفيما يلي نستعرض لكم موعد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين. 

موعد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب 

يعرض مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك خلال شهر رمضان المقبل 2024 على منصة watch it الإلكترونية بشكل حصري في النصف الأول من شهر رمضان على ان يعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

قصة وأحداث مسلسل لحظة غضب 

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات. 

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك.

مسلسلات رمضان 2024

كما يتناول مسلسل لحظة غضب العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

أبطال مسلسل لحظة غضب 

و مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من نجوم الفن ومن إخراج عبد العزيز النجار. 

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