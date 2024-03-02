السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

كامل العدد +1
كامل العدد +1

 موعد عرض مسلسل كامل العدد +1.. زاد البحث بين الجمهور خلال هذه الأيام عن مسلسلات رمضان 2024 ومواعيد عرضها. 

 موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 

وجاء مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة ضمن المسلسلات الأكثر بحثا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ويبحث الجمهور عن موعد وقنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وننشر خلال هذا التقرير موعد وقنوات عرض مسلسل كامل العدد +1.

موعد عرض مسلسل كامل العدد  

يعرض مسلسل كامل العدد +1 مع بداية أولى ايام شهر رمضان المقبل 2024 ومن المقرر ان تعلن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 خلال الساعات المقبلة. 

ويعد مسلسل كامل العدد +1 من المسلسلات المنتظرة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024. 

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 

أعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض مسلسل “كامل العدد +1" الذي يخوض بطولته كل من النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024 ويعرض المسلسل بشكل حصري على قناة ON بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة وأحداث مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة  Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل كامل العدد النسخة السابقة

وحقق المسلسل في نسخته السابقة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصناع العمل، وبالحكاية التي اقتربت من الكثير مما يحدث في البيوت المصرية، وأعادتهم لواحد من أنجح الأفلام المصرية التي مازال الجمهور يحب مشاهدتها، وهو فيلم "عالم عيال عيال" بطولة النجمين رشدي أباظة وسميرة أحمد، وهو الفيلم الذي حرص صناع العمل على تقديم التحية لكل من شاركوا فيه، خاصة مع اقتراب ملامح القصتين.

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