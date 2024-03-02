السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل بمخطط تطوير المنطقة المحيطة والطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار خطة الدولة في تحسين الصورة البصرية وتوفير رؤية عصرية تتماشى مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة وذلك في إطار التجهيزات لقرب مراسم الافتتاح.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بطريق الفيوم بدءًا من الطريق السياحي وحتى ميدان الرماية والذي شهد دعم جانبي الطريق بأسوار حضارية ولاند سكيب والمسطحات الخضراء ومشايات وأشجار النخيل ودعمها بشبكة ري حديثة وذلك لإعطاء الطريق المظهر الجمالي.

وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته أعمال دهانات ورفع كفاءة سلالم المُشاة الكهربائية بطريق الفيوم وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين خلال عبورهم حرم آمن، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء موقف حضاري وتطوير وتجميل المناطق المحيطة بشكل شامل وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع دراسة مدى إمكانية تعيين خدمات أمنية للحفاظ على أعمال التطوير ومراعاة عوامل الاستدامة للأعمال المنفذة.

ووجَّه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من تركيب محولات الكهرباء ورفع كفاءة مكونات الشبكة الحالية وذلك لتغذية الإضاءة الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتي تشهد تقدمًا ملحوظًا فيما يخص الأعمال المدنية والزراعات.

وشدد محافظ الجيزة على الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير المدرجة بطريق الفيوم بالكامل نهاية الشهر الجاري.

كما أكد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، سرعة الانتهاء من رفع مخلفات الرتش الموجودة خلف الأسوار الحديثة بطريق الفيوم التي تم إنشاؤها لتتماشى مع الطابع الأثري للمنطقة مع تعيين خدمات دورية لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء الرتش بالطريق العام.

ووجَّه اللواء أحمد راشد، خلال متابعة أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي الكائن أسفل الطريق الدائري بضرورة دهان الأسوار ومراجعة مسارات كابلات الكهرباء وتخصيص أماكن محددة لها، مع دراسة استغلال الأماكن الفضاء لانتظار السيارات مع تكليف مراقبين ومشرفين بالمنطقة من موظفي حي الهرم.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير طريق إسكندرية الصحراوي بدءًا من أمام مدخل كفر غطاطي حتى مطلع محور ٢٦ يوليو.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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