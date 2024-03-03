الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور محمد شاهين في " لحظة غضب"

محمد شاهين
محمد شاهين

يواصل الفنان محمد شاهين تصوير أحداث دوره في المسلسل الدرامي الجديد “لحظة غضب” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 بشكل حصري على منصة watch it. 

تفاصيل شخصية محمد شاهين في "لحظة غضب"

و يجسد  محمد شاهين خلال العمل دور "مصطفى"، وهو شقيق زوج "يمنى"، التي تجسدها الفنانة صبا مبارك خلال المسلسل، والذى يحاول إيجاد شقيقه بعد اختفائه فى ظروف غامضة. 

وظهر  "شاهين" خلال بوستر المسلسل بلوك مختلف وشنب وشعر قصير.

ويعد مسلسل لحظة غضب التعاون الثالث بين النجمة صبا مبارك ومحمد شاهين حيث جاء التعاون الأول بينهما خلال أحداث مسلسل "شربات لوز" للنجمة يسرا، والذى عرض عام 2012، بينما تجدد التعاون بينهما مرة أخرى من خلال مسلسل "سوتس بالعربى"، الذى عرض في موسم رمضان عام 2022.

قصة وأحداث مسلسل لحظة غضب 

و تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى ولكنها تواجه العديد من الأزمات. 

في نفس السياق يواصل المخرج عبد العزيز النجار حاليا مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره حيث شارف على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل. 

أبطال المسلسل

و مسلسل لحظة غضب ضمن مسلسلات رمضان 2024 الـ 15 حلقة، ويقوم ببطولته كلا من صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار. 

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