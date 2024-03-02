مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تدعم البطولات النسائية بـ6 أعمال

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024 مسلسلات متنوعة ما بين الدراما والكوميديا وغيرهما، إلا أن المسلسلات التي قدمت لدعم المرأة تظل على رأس القائمة.

فخلال الموسم الرمضاني المقبل تقدم الشركة على إنتاج عدد ضخم من الدراما الرمضانية التي تناقش قضايا المرأة والزوجة وعددًا من قضايا الأسرة.

كيف دعمت الشركة المتحدة المرأة فى شهر رمضان

مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، يتميز بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعتمد نهج الـ15 حلقة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الداعمة للمرأة.

وتدور أحداث مسلسل "فراولة" في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة، والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم، ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة "واتش إت" الرقمية أيضًا.

"فراولة" من أسرة فقيرة، ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشته من قبل، وهو بيع اكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

مسلسل "فراولة" من بطولة عدة نجوم، هم: نيللي كريم وشيماء سيف وأحمد فهيم وعلا رشدي وصدقي صخر وحجاج عبدالعظيم ولبنى ونس ودنيا سامي ومحمد عبدالعظيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.

لحظة غضب

ويعد مسلسل "لحظة غضب" أحد أهم مسلسلات دعم المرأة العاملة التي تقدمها الشركة المتحدة.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب، والتي تكون حافلة بالرومانسية، كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك في "لحظة غضب" دور شيف في أحد الفنادق الكبرى تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أي مبررات.

مسلسل "لحظة غضب" من بطولة: صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج ومحمد عبدالرحمن وعدد آخر من نجوم الفن، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل كامل العدد +1

أحد المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة خلال العام الحالي مسلسل "كامل العدد +1"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2023.

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة: دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

صدفة

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجمة ريهام حجاج بشكل مختلف هذا العام، حيث يناقش مسلسل "صدفة" دور المرأة أو المعلمة في احتواء مشاكل المراهقين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "صدفة" التي تقدمها الفنانة ريهام حجاج، والتي تحدث معها صدفة عجيبة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتوقعها الصدفة في طريق رجل الأعمال وصاحب سلسلة صالونات "فؤاد مهران"، وتتصاعد الأحداث والمواقف المختلفة التي تربطها بطلابها في المدرسة أيضًا التي تعمل بها معلمة تاريخ.

ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة"، بجانب الفنانة ريهام حجاج، كل من خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب، وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

صيد العقارب

ومن مناقشة قضايا ومشكلات المرأة تنتقل بنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان إلى نوع جديد من الدراما النسائية من خلال مسلسل "صيد العقارب" الذي يبين قدرة المرأة على التحكم والسيطرة على مقاليد الأمور.

مسلسل "صيد العقارب" يأتى فى 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار، ويشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

سر إلهى

ويناقش مسلسل "سر الهي" قضايا ميراث المرأة وتعرضها للخيانة، وتبدأ قصة المسلسل بالتعريف ببطلته، وهي تدعى نصرة، وهي التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، وهي سيدة متزوجة من الفنان محمد ثروت، ويسرق أشقاؤها منها ميراثها من أمها، ثم تتعرض للخيانة من زوجها محمد ثروت، حيث يتزوج من أعز صديقاتها، ولكن هل ستسعى نصرة إلى الانتقام أم تقرر الرحيل بهدوء؟ وهكذا تفاجئنا أحداث المسلسل المثير.

يضم مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، فالعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.