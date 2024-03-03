الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. شريف منير: سعيد بعرض مسلسل "وبقينا اتنين" في رمضان

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

قال النجم شريف منير إنه سعيد بعرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن السباق الرمضاني لعام 2024. 

وأشار إلى أن تجربة مسلسل "وبقينا اتنين" تعتبر تجربة مختلفة عن أي عمل قد قدمه في السابق على الشاشة. وعبر عن أمنيته بأن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور، مُعداً بتقديم عمل مختلف ينافس بقوة في ظل الزخم الدرامي في موسم رمضان.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن الماراثون الرمضاني المقبل عبر شبكتي cbc و cbc drama، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it. وستقوم الشركة المنتجة للعمل بطرح البرومو الدعائي خلال الأيام القادمة استعداداً لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

قصة وأحداث مسلسل وبقينا اتنين 

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم. 
ويواصل نجوم مسلسل "وبقينا إتنين" بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف تصوير المسلسل الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024 على شبكة قنوات cbc حيث يتبقى لأبطال العمل يومين للانتهاء منه بشكل كامل ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين


مسلسل “وبقينا اتنين” من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم ابو ذكرى وإخراج طارق رفعت.

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