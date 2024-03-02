السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل مليحة في رمضان

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يعد أحد الأعمال الفنية التي تتناول القضية الفلسطينية هذا العام لاسيما مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وهو أحد المسلسلات الرمضانية التي تنتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة المعروضة في 15 حلقة فقط.

مسلسل مليحة يعرض هذا العام ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُنتظر عرضه في رمضان المُقبل 2024

قصة مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل مليحة بطولة محمد دياب، حول أسرة "مليحة" الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية.

 

ومن ثم تواجه أسرة مليحة العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

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مسلسل مليحة يدعم القضية الفلسطينية

وتعود النجمة الكبيرة ميرفت أمين إلى الدراما من خلال مسلسل مليحة، إذ تجسد خلال الأحداث دور فتاة فلسطينية تدعى مليحة، كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، ومن ثم تتطور الأحداث.

 

قنوات عرض مسلسل مليحة

كانت القنوات الناقلة لمسلسل مليحة قد بدأت في الترويج للعمل الذي يعرض على شاشتها، حيث أعلنت قنوات الحياة وON وCBC

وسيعرض المسلسل عبر قنوات الشركة المتحدة ضمن خريطة مسلسلاتها في رمضان، وكانت قد نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية بوستر مسلسل "مليحة"

 

قائمة أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.

ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل
 

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