السبت 02 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تروج لـ "مسار إجباري" بقائمة قنوات العرض

جريدة الدستور

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الترويج لمسلسل “مسار إجباري” الذي يخوض بطولته كلا من الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش، ويواصلا تصويره استعدادا لعرضه خلال رمضان 2024 المقبل.

المتحدة تروج لـ "مسار إجباري" بقائمة قنوات العرض

وشاركت “المتحدة” مقطع ريلز عبر صفحتها الرسمية لتكشف عن قنوات عرض مسلسل “مسار إجباري”، وعلقت قائلة: “مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024، دراما المتحدة”.

 

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

 

ويعرض المسلسل على كل من قنوات CBC والحياة وOn، ضمن خريطة هذه القنوات خلال شهر رمضان المقبل، كما من المقرر عرضه عبر منصة watch it .

المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، يجسد فيه عصام عمر شخصية طالب بكلية الحقوق، جاد ومتفوق في الدراسة وطموح يعيش في منطقة شعبية، بينما يجسد أحمد داش، دور شاب متهور يهتم بجمع الأموال ويدخل عدة مشاريع لتسريع المكسب ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق. 

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه فى إطار دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.

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