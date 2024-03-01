الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حنان مطاوع: شرفت بعضوية لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن فخرها وسعادتها بتكريمها في الدورة الجديدة من مهرجان المركز الكاثوليكي، ومشاركتها كعضو بلجنة التحكيم.

وشاركت “مطاوع” جمهورها على “فيس بوك” مجموعة صور جديدة لها بإطلالة جذابة محتشمة، وعلقت قائلة: “شرفت بأن اكون عضو لجنه تحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي.. شكرا من كل قلبي علي التكريم وعلي دعمهم الدائم للفن”.

وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما فى ختام دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، أعضاء لجنة التحكيم وهم، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، حنان مطاوع، داليا مصطفى، أحمد شاكر عبد اللطيف، مدير التصوير، إيهاب محمد علي، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ72 من الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.

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