السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد عرض مسلسل مسار إجباري

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "مسار إجباري"

من المنتظر أن يعرض خلال موسم رمضان 2024 مسلسل "مسار إجباري"، والذي انضم إلى قائمة المسلسلات المشاركة في الماراثون الدارمي هذا العام وهو من بطولة الفنانين الشباب أحمد داش وعصام عمر.

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موعد عرض مسلسل مسار اجباري

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل في أول أيام شهر رمضان 2024 عبر عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل يومي.

ويعتبر مسلسل "مسار إجباري" برهانًا على نهج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعمها الشباب ومواهبهم وإعطاء الفرصة لهم للظهور وإبراز مواهبهم إذ يبرز هذا العمل مواهب شابين واعدين في عالم التمثيل، وهما أحمد داش وعصام عمر.

قصة مسلسل مسار اجباري

أما عن قصة مسلسل "مسار إجباري" المتوقع أن يعرض منذ بداية شهر رمضان القادم يجسد فيها الفنان الشاب عصام عمر دور طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع. 

الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الأخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوان يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

أبطال مسلسل مسار اجباري

ويندرج مسلسل مسار إجباري تحت الأعمال الدرامية الاجتماعية، ويشارك في بطولته إلى جانب كل من أحمد داش وعصام عمر، الفنانين بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي.

ومن ناحيتها، كانت قناة الحياة قد روجت لأحدث أعمالها التليفزيونية المعروضة على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل 2024، وهو مسلسل "مسار إجباري"، والذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم الشباب.

كما نشرت القناة بوستر دعائيًا للفنان رشدي الشامي، معلقة عليه: "انتظروا النجم رشدي الشامي في مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024".

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