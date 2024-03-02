السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. يومان يفصلان صناع "وبقينا اتنين" من "فركش" التصوير

جريدة الدستور

انتهى صناع مسلسل "وبقينا اتنين" من تصوير معظم مشاهد العمل الذي يخوض بطولته الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

 

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ الدستور، إنه لم يتبق لهم سوى يومين يسعون للانتهاء منهما ليرفع المخرج طارق رفعت شعار "فركش"، بعد فترة طويلة من التصوير وتأجيل عرض العمل أكثر من مرة.

 

وأكد المصدر، أن العمل سيعرض بدءًا من النصف الثاني من الشهر الكريم، ويستمر عرضه لبعد انتهاء موسم رمضان المقبل.

ويعرض مسلسل "بقينا اتنين" خلال موسم رمضان 2024، عبر شاشة قناة cbc وcbc دراما، بالإضافة لمنصة watch it.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيًا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

 

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك فى بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، نانسى هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أمانى التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وبقينا اتنين رمضان 2024 رانيا يوسف شريف منير مسلسل “وبقينا اتنين” موسم رمضان موسم رمضان 2024

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