السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| أمانى التونسى عن عرض "وبقينا اتنين": منافسة شرسة

وبقينا اتنين
وبقينا اتنين

أعربت الكاتبة والسيناريست أماني التونسي، عن سعادتها بعرض مسلسل "وبقينا اتنين"ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصًة لمّا يحمله من مفاجآت كثيرة للجمهور، متابعًة: "الأحداث المليئة بالتشويق والإثارة".

وتابعت التونسي في تصريحات لـ"الدستور" قائلًة: "مسلسل  وبقينا اتنين بشتغل وبفكر فيه من رمضان اللي فات وكان مقرر عرضه بعد رمضان ومع ظروف كتير تأجل عرضه لأكثر من مره الى أن فجأة هيتعرض في النص التاني من رمضان ودي منافسة شرسة جدًا".


وأضافت: "الحمد لله على كل حال، وأتمنى لكل الناس اللي تعبت فيه من فريق للكتابة والإنتاج والإخراج أنها تجني تعبها وأتمنى للمسلسل حظ وتوفيق في وسط تنافس صعب جدًا في موسم مزدحم وسعيدة بالتعاون مع المخرج الخلوق طارق رفعت".

مسلسلات رمضان 2024.. رانيا يوسف سعيدة بعرض مسلسل وبقينا اتنين في رمضان

موعد وقنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير

مسلسل "وبقينا اتنين"


مسلسل "وبقينا اتنين" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث، حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

مسلسل وبقينا اتنين وبقينا اتنين مسلسلات رمضان 2024 الكاتبة والسيناريست أماني التونسي أماني التونسي

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مسلسلات رمضان 2024.. رانيا يوسف سعيدة بعرض مسلسل وبقينا اتنين في رمضان

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