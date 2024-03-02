السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال وضيوف شرف مسلسل "بابا جه"

بابا جه
بابا جه

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسله الجديد "بابا جه" على قدم وساق، استعدادًا لخوضه المنافسة الرمضانية المقبلة، بقيادة المخرج خالد مرعي، والذي يعرض على إحدى قنوات المتحدة، وهو ينتمى للأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية المكونة من 15 حلقة.

ينتظر الكثير من عشاق الدراما الرمضانية بشكل عام، والدراما الكوميدية بشكل خاص عرض مسلسل "بابا جه" للنجم أكرم حسني، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

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أكرم حسني: "بابا جه" كوميدي هادف ومسلسلات الـ15 حلقة تجربة مميزة

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مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل "بابا جه"

قصة مسلسل "بابا جه"

مسلسل "بابا جه" ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينيات من عمره يعمل مديرًا في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور ابنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

أبطال وصناع مسلسل "بابا جه"

مسلسل "بابا جه" يشارك فى بطولته أمام النجم أكرم حسني، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينيا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد، والطفلة جويا أحمد، كما يشارك فى أحداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

أبرز ضيوف الشرف في مسلسل "بابا جه"

يعرض مسلسل "بابا جه" للفنان أكرم حسني عبر قناة DMC، وذلك ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل. 

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