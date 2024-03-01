مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد عرض مسلسل حق عرب

حقق الإعلان الرسمي لمسلسل "حق عرب" للفنان أحمد العوضي نسب مشاهدة مرتفعة للغاية وصلت إلى أكثر من 2 مليون و600 ألف، مقتربا من المليون الثالث في غضون أيام قليلة من طرحه على صفحة العوضي على موقع "فيسبوك،".

وينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان أحمد العوضي عرض مسلسل "حق عرب" والذي يعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

موعد عرض مسلسل حق عرب

ينتمي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي لفئة الـ30 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

أبطال مسلسل حق عرب

وإلى جانب الفنان أحمد العوضي، يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، كثير من الفنانين، منهم: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.