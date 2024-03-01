الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد عرض مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

حقق الإعلان الرسمي لمسلسل "حق عرب" للفنان أحمد العوضي نسب مشاهدة مرتفعة للغاية وصلت إلى أكثر من 2 مليون و600 ألف، مقتربا من المليون الثالث في غضون أيام قليلة من طرحه على صفحة العوضي على موقع "فيسبوك،".

وينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان أحمد العوضي عرض مسلسل "حق عرب" والذي يعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

txt

أحمد العوضى يقترب من المليون الثالث لمشاهدات برومو "حق عرب"

 

موعد عرض مسلسل حق عرب

ينتمي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي لفئة الـ30 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

أبطال مسلسل حق عرب

وإلى جانب الفنان أحمد العوضي، يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، كثير من الفنانين، منهم: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

مسلسل حق عرب مسلسل أحمد العوضي الجديد مواعيد عرض مسلسل حق عرب مواعيد عرض مسلسل أحمد العوضي مسلسل حق عرب واتش ات مسلسلات watch it مسلسلات واتش ات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة أبطال مسلسل حق عرب قناة دي أم سي قناةdmc قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

عاجل.. فرنسا: لا مبرر لإطلاق النار على مدنيين يحاولون الحصول على طعام فى غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أمل حجازى ترند اليوم.. مفاجأة صادمة وسر وراء خلع الحجاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي