قبل عرض مسلسل "الحشاشين".. تعرف على الاستراتيجية العسكرية للطائفة المرعبة

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الملحمة الدرامية "الحشاشين" والذي يشارك في موسم رمضان 2024 بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك بعد عرض الإعلان الرسمي للمسلسل والذي حمل العديد من الأحداث التشويقية والمثيرة التي تتحدث عن أكثر طائفة مرعبة مرت في التاريخ وهي طائفة الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

وقد أرعبت طائفة الحشاشين كثيرًا من الدول وأصبح رجالها لا يخشون الموت رغبة منهم في تحقيق هدفهم والذي يتبلور نحو إلقاء الرعب داخل قلوب ونفوس الأمراء والحكام المعادين لهم، ولذا اغتالوا عددًا من الشخصيات المهمة في ذلك الوقت، ولكن ما هي الاستراتيجية العسكرية التي كانت تتبعها طائفة الحشاشين؟.

قد كان لطائفة الحشاشين استراتيجية عسكرية تتبعها بقيادة حسن الصباح وأتباعه من المذهب الإسماعيلي، والتي كانت تعتمد على اختيار القيادات والشخصيات البارزة في الدول المعادية لهم واغتيالهم وذلك بدلا من دخول حروب ومعارك وإيقاع العديد من القتلى من الطرفين، ولذلك أسس حسن الصباح فرقة متكونة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بالفدائيين.

وعملت "الحشاشين" خلافات وعداءات مع كل الدول الإسلامية التي عاصرت تواجدها وعلى رأسها الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهم، وذلك كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين، بالإضافة إلى الصليبيين، وعلى الرغم من ذلك فإن جميع هذه الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب.

قصة مسلسل "الحشاشين"

تعرض الملحمة الدرامية "الحشاشين" في رمضان المقبل 2024، والذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، إذ إنه من أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقوم كريم عبدالعزيز بدور البطولة بشخصية حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والذي أسس "الحشاشين" ويعتبر حسن الصباح لذلك واحدًا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

تعرض الملحمة الدرامية "الحشاشين" على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.