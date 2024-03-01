"احتياج" و"مصر دولة التلاوة".. خريطة برامج "CBC" فى رمضان 2024

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج سواء الدينية أو الاجتماعية على مختلف القنوات خلال شهر رمضان الكريم 2024، حيث تحرص "المتحدة" للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى إعلامي مميز خاصة في شهر رمضان المبارك.

كما تقدم قنوات "المتحدة" عددًا من التغطيات بالإضافة إلى بث صلاة الفجر والتراويح عبر قنواتها خلال الشهر الكريم، ويرصد «الدستور» في السطور التالية أبرز البرامج الدينية المعروضة خلال شهر رمضان 2024:

برنامج "احتياج" على cbc

تعرض قناة cbc خلال شهر رمضان الكريم، برنامج "احتياج"، من تقديم الداعية الإسلامي عمرو مهران، ويقدم الكثير من النصائح الدينية بشكل سهل ومبسط ويقدم الكثير من المعلومات التي تخص الشباب بشكل وأسلوب مبسط للغاية.

برنامج "نور الدين" على cbc

كما تعرض قناة cbc خلال شهر رمضان، البرنامج الديني "نور الدين" والذي يقدمه الشيخ علي جمعة.

وروجت الصفحة الرسمية لـ"cbc" للبرنامج: "انتظروا برنامج ‎نور الدين مع فضيلة الشيخ علي جمعة، في رمضان ‎شهر الفرحة".

برنامج "مصر دولة التلاوة"

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان، البرنامج الديني المميز "مصر دولة التلاوة"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، ويستضيف الشيخ الدكتور علي جمعة، ويناقش سير أعلام القراء في مصر باعتبارها دولة التلاوة في العالم الإسلامي والعالم كله.

وتقدم قنوات سي بي سي البرنامج الجديد الذي يعد الجزء الرابع من السلسلة الدينية للشيخ علي جمعة، تحت عنوان "مصر دولة التلاوة"، حيث بدأت الشركة تقديم السلسلة منذ موسم رمضان ٢٠٢٠ التي حملت حينها عنوان "مصر أرض الأنبياء"، ثم قدمت الموسم الثاني في العام الذي تلاه تحت عنوان "مصر أرض الصالحين"، ثم الثالث في رمضان الماضي تحت اسم "مصر أرض المجددين".