"باب رزق" و"لعلهم يفقهون".. خريطة برامج "dmc" في رمضان 2024

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024، مجموعة متنوعة من البرامج سواء الدينية أو الاجتماعية على مختلف القنوات خلال شهر رمضان الكريم 2024، حيث تحرص "المتحدة" للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى إعلامي مميز خاصة في شهر رمضان المبارك.

كما تقدم قنوات "المتحدة" عددًا من التغطيات بالإضافة إلى بث صلاة الفجر والتراويح عبر قنواتها خلال الشهر الكريم.

وتنوعت برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعرض على مختلف قنواتها، وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز البرامج المعروضة خلال شهر رمضان 2024 على قناة DMC.

برنامج "باب رزق"

تعرض قناة DMC برنامج "باب رزق" للإعلامي يسري الفخراني، وذلك بشكل يومي خلال الشهر الكريم، والذي يستهدف ظهور بعض المبدعين في الحرف اليدوية من أصحاب الهمم.

برنامج "ومن الحب حياة"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، برنامج "ومن الحب حياة" للشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك بشكل يومي على مدار شهر رمضان الكريم.

وكان قد ظهر الشيخ أسامة الأزهري في رمضان الماضي، في برنامج "رجالٌ صدقوا" على قناة dmc، مقدمًا من خلاله مع الإعلامي أحمد الدريني، إبحار يومي، مع علماء جاءوا من مختلف قارات العالم إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف، حيث تناول سيرتهم الذاتية وإسهاماتهم العلمية والدينية الكبيرة.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.