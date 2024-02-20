دراما رمضان 2024.. تعرف على تفاصيل تصوير مشاهد «بابا جه» لـ أكرم حسني

يتساءل كبيرون من الجماهير عن قصة أبطال مسلسل “بابا جه” المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، بعد عرض البوستر التشويقي للعمل، بطولة الفنان أكرم حسني الذي يتميز بالحس الفكاهي في أعماله.

أبطال “بابا جه”

يضم المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 نخبة من النجوم هم:

-أكرم حسني

- نسرين أمين

- سماء إبراهيم

- فريال يوسف

- محمد أوتاكا

- ياسر الطوبجى

بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال بينهم الطفلة لافينا نادر التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل، كذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل بابا جه

تندرج قصة “بابا جه” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار كوميدي اجتماعي وينتمي إلى الـ 15 حلقة، ويحكي المسلسل قصة رجل أربعيني اسمه "هشام" يجسد دوره الفنان أكرم حسني، يعمل مدير فندق وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

وتشارك الفنانة نسرين أمين في بطولة المسلسل وتلعب دور زوجة "هشام"وتدخل معه في العديد من المشكلات الزوجية والمشكلات التي تتعلق بتربية الأبناء، ولكنها تحاول مشتركة معه في التغلب عليها.

وفي تصريحات إعلامية للفنانة نسرين أمين قالت إن التصوير سيظل مستمرًا في شهر رمضان، معقبة: "بحاول أخفف في الدراما ولو في عمل يحتمل كوميدي أؤديه والمسلسل مكتوب حلو ويناقش قضية تهم الأسر المصرية".

جدير بالذكر أن أكرم حسني يواصل تصوير مشاهد "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.