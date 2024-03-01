الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من هو الفنان الذي يقدم دور حفيد يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة؟

عتبات البهجة
عتبات البهجة

ينتظر العديد من محبي وعشاق الدراما عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2024، بعد أن غاب عن ماراثوان دراما رمضان لمدة عامين، إذ أن أخر أعمال كان مسلسل "نجيب زاهي زركش".

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يشارك في موسم رمضان 2024، وهو ضمن الأعمال المكونة من 15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم المسلسل العديد من نجوم الوسط الفني وكان هناك حضور لافت للنجوم الشباب والذين أبرزهم الفنان الشاب خالد الشباط والذي يشارك في مسلسل عتبات البهجة مع القدير يحيي الفخراني، وفي التقرير التالي نستعرض بعض التفاصيل عن الفنان الشاب خالد الشباط.

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مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على مواعيد عرض "عتبات البهجة"

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مسلسلات رمضان 2024.. dmc تروج لشخصيات صلاح عبدالله وخالد شباط في "عتبات البهجة"

من هو خالد الشباط؟

يقدم الفنان الشاب خالد الشباط دور حفيد الفنان يحيي الفخراني في مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض في رمضان 2024، وقد خطف خالد شباط إليه الأنظار، بمجرد الإعلان عن مشاركته، في مسلسل "عتبات البهجة"، خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره في الأعمال الفنية، مسلسل "كريستال" و"الخائن"، وقد تم عرضهما على منصة شاهد. 

خالد الشباط هو فنان من أصل سوري، ولد في مدينة دمشق عام 1994، بدأ مشواره الفني في عام 2015، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية السورية الناجحة، منها: "شارع شيكاغو"، "الكندوش"، "مقامات العشق"، "كريستال".

وحصل الفنان السوري خالد الشباط على العديد من الجوائز عن أدواره، منها: جائزة أفضل ممثل صاعد من مهرجان دمشق الدولي للإذاعة والتلفزيون عام 2020، وجائزة أفضل ممثل من مهرجان حلب المسرحي عام 2022.

قصة مسلسل “عتبات البهجة”

وتتناول قصة مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني حياة بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان يحيي الفخراني، وهو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعمل في وظيفة حكومية كـوكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش ويعاني من الوحدة وذلك بعد وفاة زوجته مع تقدمه في العمر.

ويناقش بطريقة فكاهية ومرحة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، ويظهر في المسلسل "بهجت"، ويظهر “بهجت” بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.

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