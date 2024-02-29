مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على مواعيد عرض "عتبات البهجة"

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” عن المسلسلات المشاركة في سباق دراما رمضان2024.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال سباق دراما رمضان 2024، مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية لنخبة كبيرة من الفنانين، تنوعت بين الكوميدية والاجتماعية والدرامية وغيرها.

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يشارك في موسم رمضان 2024، وهو ضمن الأعمال المكونة من 15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض “عتبات البهجة”

يعود الفنان يحيي الفخراني ليشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" والذي يعرض خلال موسم رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة.

مسلسل “عتبات البهجة” من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية، بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل “عتبات البهجة”

وتتناول قصة مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني حياة بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان يحيي الفخراني، وهو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعمل في وظيفة حكومية كـوكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش ويعاني من الوحدة وذلك بعد وفاة زوجته مع تقدمه في العمر.

ويناقش بطريقة فكاهية ومرحة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، ويظهر في المسلسل "بهجت"، ويظهر “بهجت” بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.

ومع ذلك تتوطد علاقة بهجت بأحفاده كثيرًا ومن ثم تقود في النهاية إلى أمر لم يكن متوقع، وهو الظهور على مواقع التواصل في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة"، ويقدم المسلسل تفاصيل ما يدور في هذا البرنامج، ومسلسل "عتبات البهجة" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض في15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويخوض بطولة عتبات البهجة الفنان الكبير يحيى الفخرانى ويشاركه البطولة كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.