مسلسلات رمضان 2024.. يحيي الفخراني يعود بـ"عتبات البهجة"

يعود الفنان القدير يحيي الفخراني ليشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" والذي يعرض خلال موسم رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة، بعد غياب الفنان القدير عن الدراما على مدار العامين الماضيين بعد أن كانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وفي التقرير التالي نستعرض لكم التفاصيل الكاملة عن مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني.

مسلسل عتبات البهجة

توقع عشاق الدراما الرمضانية ظهور مميز للنجم يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، الذي ينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية التي بها لمسة كوميدية وهى الأعمال التي اعتاد يحيي الفخراني لتقديمها لتكون مناسبة لكل الفئات العمرية والعائلات المصرية، دون ألفاظ خادشة للحياء، ويتضمن رسالة هامة تكشفها الحلقات المليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، وهو ينتمي للمسلسلات المكونة من 15 حلقة.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وتدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول قصة حياة بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان يحيي الفخراني، وهو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعمل في وظيفة حكومية كـوكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش ويعاني من الوحدة وذلك بعد وفاة زوجته مع تقدمه في العمر.

ومسلسل "عتبات البهجة" يناقش بطريقة فكاهية ومرحة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، ويظهر في المسلسل "بهجت"، ويظهر “بهجت” بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.

ولكن ومع ذلك تتوطد علاقة بهجت بأحفاده كثيرًا ومن ثم تقود في النهاية إلى أمر لم يكن متوقع، وهو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة"، ويقدم المسلسل تفاصيل ما يدور في هذا البرنامج.

أبطال مسلسل البهجة 2024

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، في إطار 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، ويشهد العمل عودة يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة آخرى بعد غياب عامين.

ويخوض بطولة عتبات البهجة الفنان الكبير يحيى الفخرانى ويشاركه البطولة كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.