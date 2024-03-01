منها "صيد العقارب".. تعرف على مسلسلات قناة CBC في رمضان 2024

حالة من الرواج والتنوع والتشويق خلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين الأكشن والدراما والكوميدي حتى أصبحت أعمالها تناسب كافة الفئات والأذواق، وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقوة خلال موسم رمضان 2024 وعرض عدد من الأعمال الدرامية لكبار نجوم الوسط الفني على مختلف قنوات المتحدة.

وتعرض الشركة المتحدة مجموعة متنوعة من المسلسلات والأعمال الدرامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

تطرح قناة CBC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة من الأعمال الدرامية والمسلسلات الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك 2024، نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها على شاشة قناة CBC الفضائية خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024.

مسلسل صيد العقارب

تعرض قناة CBC الفضائية مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، والذي تدور قصته حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

مسلسل محارب

تعرض قناة CBC الفضائية مسلسل محارب للفنان حسن الرداد والذي تدور قصته حول شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق علي ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، ويحكي مسلسل محارب قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

مسلسل صدفة

تقدم أيضا قناة CBC الفضائية مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والتي تقوم بدور دور مدرسة تاريخ في مسلسل صدفة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران.

مسلسل مسار إجباري

كما يشاهد أيضا المتابعين قناة CBC الفضائية مسلسل مسار إجباري والذي تدور أحداثه حول طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد.

مسلسل مليحة

تقدم قناة CBC الفضائية مسلسل مليحة وتدور قصته حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.