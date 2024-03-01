الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منها "صيد العقارب".. تعرف على مسلسلات قناة CBC في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

حالة من الرواج والتنوع والتشويق خلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين الأكشن والدراما والكوميدي حتى أصبحت أعمالها تناسب كافة الفئات والأذواق، وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقوة خلال موسم رمضان 2024 وعرض عدد من الأعمال الدرامية لكبار نجوم الوسط الفني على مختلف قنوات المتحدة.

وتعرض الشركة المتحدة مجموعة متنوعة من المسلسلات والأعمال الدرامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

تطرح قناة CBC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة من الأعمال الدرامية والمسلسلات الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك 2024، نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها على شاشة قناة CBC الفضائية خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القنوات العارضة لمسلسل بيت الرفاعي

txt

قبل عرض محارب.. مسلسلات صنعت نجومية حسن الرداد

مسلسل صيد العقارب

تعرض قناة CBC الفضائية مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، والذي تدور قصته حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

مسلسل محارب

تعرض قناة CBC الفضائية مسلسل محارب للفنان حسن الرداد والذي تدور قصته حول شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق علي ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، ويحكي مسلسل محارب قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

مسلسل صدفة

تقدم أيضا قناة CBC الفضائية مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والتي تقوم بدور دور مدرسة تاريخ في مسلسل صدفة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران.

مسلسل مسار إجباري

كما يشاهد أيضا المتابعين قناة CBC الفضائية مسلسل مسار إجباري والذي تدور أحداثه حول طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد.

مسلسل مليحة

تقدم قناة CBC الفضائية مسلسل مليحة  وتدور قصته حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.

مسلسل مليحة مسلسل مسار اجباري مسلسل صدفة مسلسل محارب مسلسل صيد العقارب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

عاجل| مسئولون أمريكيون: صدام محتمل بين أمريكا وإسرائيل بسبب "صفقة التبادل"

سر الخلطة.. "المتحدة" تجدد شكل دراما رمضان 2024

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي