مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

يبحث عشاق ومحبي مسلسلات رمضان 2024، عن قنوات عرض صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتصدر البوستر الدعائي لمسلسل صيد العقارب، محركات بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية من قبل محبي الفنانة غادة عبد الرازق، ما دفع الكثير للبحث عن قنوات عرض العمل الفني في رمضان 2024.

قنوات عرض صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق من مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار و تشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

أبطال مسلسل وصناع مسلسل صيد العقارب

يشارك في مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق كل من:

- رياض الخولي.

- سيمون

- محمد علاء

- أحمد ماهر

- مجدى بدر

- سامية عاطف

- ميار الغيطى

- عماد صفوت

- أحمد ماجد

- أحمد جمال سعيد

- محمد على رزق

- عزوز عادل

- منال سلامة

- صفاء جلال

- مى القاضي

- سيف الديربى

- محمد صلاح

- ونخبة من النجوم

- إخراج أحمد حسن

- إنتاج فينومينا

- منتج فنى مصطفى الغزولى

- برديوسر محمد سليمان.