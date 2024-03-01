الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القنوات العارضة لمسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم ينتظر الكثيرون من عشاق الدراما الرمضانية متابعة مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، إلى جانب عدد من نجوم الفن.

ويتساءل الكثيرون عن القنوات التي ستعرض مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

أعلنت قناة ON أنها ستقدم المسلسل على شاشاتها بشكل حصري كما طرحت منصة Watch it فيديو للنجم أمير كرارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من داخل الكواليس، قال خلاله: "استنوني على Watch it في رمضان".

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

 وسيبدأ عرض أولى حلقات مسلسل بيت الرفاعي ضمن مسلسلات رمضان 2024 في يوم 12 من شهر مارس المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن توقيت محدد لعرض المسلسل. 

وجاءت تسمية المسلسل بهذا الاسم في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة الذي اشتهربحب بالخير ومحبة أهالي منطقته له، ولكنه خلال أحداث المسلسل يقع  في العديد من الأحداث المفاجئة، ومسلسل بيت الرفاعي يدور في إطار تشويقي حول تجارة الآثار.

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وكانت طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة ضمن مسلسلات رمضان 2024، وظهر خلال البرومو صراعات بين الأشقاء والأقارب على الميراث وكبار عائلة الرفاعي.

 أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

 

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