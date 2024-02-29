الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يعود الفنان يحيى الفخراني للدراما الرمضانية من جديد، بعد غياب دام لعامين بعد آخر أعماله الدرامية "نجيب زاهى زركش" والذى شارك به في سباق دراما رمضان 2021.

ويشارك “الفخراني” في سباق دراما رمضان 2024، بمسلسل “عتبات البهجة” والذي يعرض خلال رمضان على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

وينتمي مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل عتبات البهجة، مع بداية الماراثون الرمضاني على شبكة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل عتبات البهجة

يناقش مسلسل عتبات البهجة الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالآباء والأبناء، خاصة في ظل الانفتاح الهائل والتكنولوجيا الحديثة، من خلال شخصية بهجت الأنصاري التي يجسدها "الفخراني" وهو “اليوتيوبر” الذي لفت انتباه الجمهور، خلال البرومو.

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ويقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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