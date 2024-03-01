موسم الجراندات.. تعرف على المشاركة القوية لأحمد فؤاد سليم ورياض الخولي في رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم، والذي يعد موسم قوي لعرض العديد من المسلسلات الدرامية، وحرصت الشركة المتحدة على تنفيذ العديد من الأعمال لكبار نجوم الوسط الفني والتي تشارك بها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 العديد من نجوم الفن وكان هناك وجود لافت لبعض النجوم ذو قيمة فنية، لعلى أبزرهم الفنان القديم رياض الخولي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وفي التقرير التالي نستعرض لكم تفاصيل الأعمال التي يشارك فيها "جراندات الفن" في موسم رمضان 2024.

مسلسل المعلم

يشارك الفنان القدير أحمد فؤاد سليم في مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان، والذي يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2024، وخلال أحداث العمل، يجد مصطفى شعبان صعوبة فى التأقلم مع سوق السمك، وما تشهده من صراعات كبيرة، بعدما يقابل مجتمعًا قاسيًا حادًا، لكن سرعان ما يدفعه هذا المجتمع للتحول التام، من شخص يعيش حياته الطبيعية رفقة زوجته وطفله الصغير ووالده، إلى شخص يواجه التحديات بكل قوة، ويسعى للحفاظ على أسرته من مخاطر السوق، والمعاناة اليومية التى يشهدها فى حياته.

ويدفع مصطفى شعبان، أو “المعلم”، للتحول التام من شخصية الرجل الذى يحاول الحفاظ على معتقداته، وطبعه المبنى على الحب والتعامل الراقى مع الآخرين، ما يشاهده داخل سوق السمك، من أشخاص يحاولون السيطرة على السوق وناسها، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.

مسلسل "المعلم" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 ، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل صيد العقارب

يشارك الفنان القدير رياض الخولي في مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، والذي يعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

“صيد العقارب” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 من بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.