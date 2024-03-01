مصطفى شعبان يعاني مع تجار السمك في "المعلم" رمضان 2024.. تفاصيل

يعود النجم مصطفى شعبان للمشاركة في سباق دراما رمضان بقصة أجتماعية حول تجارة سوق السمك في مسلسل “المعلم،” حيث يرصد العمل ما يتعرض له التجار من تفاصيل حياتية صعبة، ويقدم المسلسل وجبة تمثيلية مميزة وبصورة إخراجية جيدة القيمة ظهرت ملامحها منذ الوهلة الأولى للإعلان عنه، وصور من الكواليس أو حتى البرومو الدعائي.

دور مصطفى شعبان في المعلم

يطل شعبان بشخصية جديدة ومميزة وبطريقة تمثيلية محببة بالنسبة لجمهوره، ضمن أحداث العمل، وخاصة وأن المسلسل يشهد تطورًا شديدًا في الإيقاع العام من خلال قصة سريعة ومشوقة ومليئة بالتفاصيل المتنوعة بين الأكشن والكوميديا، بالإضافة إلى الكثير من الأحداث الدرامية التي تبكي المشاهد بسبب نوعية السرد القصصي المحتوي على معلومات هامة من واقع سوق السمك وتجارته المليئة بالتناقضات.

يجسد شعبان شخصية "المعلم حامد"، والذي يجد صعوبة كبيرة في التأقلم بشكل إنساني وهادي في عالم تجارة الأسماك، ليقابل مجتمعا قاسيا حادا يجعله يتحول من شخص يعيش حياته الطبيعية برفقة زوجته وطفله الصغير إلى شخص ملىء بالتحديات يسعى للحافظ عليهم من مخاطر السوق والمعاناة اليومية التي يشهدها من تفاصيل حياتية صعبة.

يقدم شعبان من خلال المسلسل شخصية تاجر السمك الذي يحاول الحفاظ على معتقداته وتفاصيله الحياتية المبنية على الحب والتعاون مع الآخر، لكنه يفاجىء بتغير كل ذلك بسبب بعض الأشخاص الذين يحولون السيطرة على السوق بكافة الطرق المشروعة والغير مشروعة.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.