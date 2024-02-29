مسلسلات رمضان 2024.. منذر رياحنة "عنتر ابن شداد" في مسلسل "المعلم"

صور النجم منذر رياحنة جزءا كبيرا من مشاهده ضمن أحداث مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان وعدد كبير من النجوم والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي القادم كأحد أضخم مسلسلات رمضان 2024.

شخصية منذر رياحنة في مسلسل “المعلم”

ويقدم الفنان منذر رياحنة خلال أحداث مسلسل المعلم شخصية “عنتر ابن شداد”، حيث تم اختيار الاسم بشكل كوميدي على غرار شخصية الأسطورة التاريخية في الجزيرة العربية عنتر ابن شداد، ويقدم دور هو من أدوار الشر في المسلسل الجديد حيث يقف في مواجهة بطل العمل الفنان مصطفى شعبان وتحدث بينهما خلافات على مدار الأحداث.

الفنان منذر رياحنة صاحب شخصية “عنتر ابن شداد” في مسلسل المعلم

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" عدد كبير من النجوم مع مصطفى شعبان وصل عددهم غلى ما يقرب من 50 فنانا، ومنهم الفنانة الشابة سهر الصايغ، والفنانة الشابة هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

القنوات الناقلة لمسلسل المعلم

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التريلر الرسمي لمسلسل “المعلم” المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني 2024، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتشاركه الفنانة سهر الصايغ البطولة النسائية، مع مشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه عبر شبكة قنوات الحياة بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية «WATCH IT».

ومن المقرر عرض المسلسل بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة بدءا من مساء أول أيام شهر رمضان الكريم حبث بدأت القناة الخطة الترويجية على أن تطرح إعلانات الشوارع خلال الساعات القليلة القادمة باعتبار المسلسل هو المسلسل الرئيسي للقناة خلال شهر رمضان القادم 2024.