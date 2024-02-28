قبل عرض "الحشاشين".. كيف بثت الطائفة الرعب فى أوروبا؟

تولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اهتمامًا كبيرًا لرفع مستوى الوعي لدى المشاهدين، إذ أطلقت مسلسل الحشاشين خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 بطولة كريم عبدالعزيز.

وتدور قصة المسلسل الذي يتناول الحديث عن طائفة تسمى طائفة "الحشاشين"، وهى طائفة شيعية إسماعيلية باطنية.

كيف بثت "الحشاشين" الرعب في أوروبا؟

وأرعبت طائفة الحشاشين كثيرًا من الدول وأصبح رجالها لا يخشون الموت رغبة منهم في تحقيق هدفهم، والذي كان إلقاء هذا الرعب داخل قلوب الأمراء والحكام المعادين لهم، ولذا اغتالوا عددًا من الشخصيات المهمة في ذلك الوقت.

من هم الحشاشون؟

وعملت "الحشاشين" خلافات وعداءات مع كل الدول الإسلامية التي عاصرت تواجدها وعلى رأسها الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهما، وذلك كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين، بالإضافة إلى الصليبيين، وعلى الرغم من ذلك فإن جميع هذه الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب.

قصة مسلسل "الحشاشين"

ويقوم كريم عبدالعزيز بدور البطولة حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والذي أسس "الحشاشين" ويعتبر حسن الصباح لذلك واحدًا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

و"الحشاشون" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 يعد من الأعمال المنتظرة، والذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، إذ إنه من أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.