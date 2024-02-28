الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل عرض "الحشاشين".. كيف بثت الطائفة الرعب فى أوروبا؟

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اهتمامًا كبيرًا لرفع مستوى الوعي لدى المشاهدين، إذ أطلقت مسلسل الحشاشين خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 بطولة كريم عبدالعزيز.

وتدور قصة المسلسل الذي يتناول الحديث عن طائفة تسمى طائفة "الحشاشين"، وهى طائفة شيعية إسماعيلية باطنية.

كيف بثت "الحشاشين" الرعب في أوروبا؟

 

وأرعبت طائفة الحشاشين كثيرًا من الدول وأصبح رجالها لا يخشون الموت رغبة منهم في تحقيق هدفهم، والذي كان إلقاء هذا الرعب داخل قلوب الأمراء والحكام المعادين لهم، ولذا اغتالوا عددًا من الشخصيات المهمة في ذلك الوقت.

رمضان 2024.. كيف تناولت المؤلفات المصرية تطرف الحشاشين؟

نضال الشافعي: سعيد بتجربة " الحشاشين " والعمل يليق بالجمهور

من هم الحشاشون؟

 

وعملت "الحشاشين" خلافات وعداءات مع كل الدول الإسلامية التي عاصرت تواجدها وعلى رأسها الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهما، وذلك كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين، بالإضافة إلى الصليبيين، وعلى الرغم من ذلك فإن جميع هذه الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب.

قصة مسلسل "الحشاشين" 

 

ويقوم كريم عبدالعزيز بدور البطولة حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والذي أسس "الحشاشين" ويعتبر حسن الصباح لذلك واحدًا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

و"الحشاشون" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 يعد من الأعمال المنتظرة، والذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، إذ إنه من أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل "الحشاشين" 

مسلسل "الحشاشين"  تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.

txt

قبل مسلسل الحشاشين.. تعرف على أبرز أعمال الفنان نضال الشافعي

txt

مرعبة ولا يمكن الوصول إليها.. ما أسرار قلعة الموت في مسلسل الحشاشين؟

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية