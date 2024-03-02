قبل مسلسل جودر.. أعمال أسطورية قدمتها الدراما المصرية 

ينتظر العديد من الجمهور عرض مسلسل "جودر" والذي ينافس به الفنان ياسر جلال في موسم رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ويشارك في بطولته نخبة من ألمع النجوم المصريين، حيث من المنتظر أن يكون المسلسل مفاجأة، خاصة للجمهورين المصري والعربي، خلال دراما شهر رمضان المقبل.

أعمال أسطوريةفي الدراما المصرية

وقبل عرض المسلسل يكشف البرومو عن أجواء خاصة تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية “جودر المصري” وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار، إلا أن مسلسل جودر ليس الوحيد الذي يقدم أعمال أسطورية فهناك العديد من الأعمال الدرامية التي قدمت بشكل أسطوري، وفي السطور التالية نستعرض لكم بعض الأعمال الأسطورية الدرامية.

مسلسل جت سليمة

تناولت الدراما المصرية بعض الأعمال الأسطورية والتي كان أخرها مسلسل "جت سليمة" للفنانة دنيا سمير غانم، والذي عرض في موسم رمضان الماضي2023، وتدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

مسلسل الجسر

مسلسل الجسر للفنان عمرو سعد والذي تدور أحداثه بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية -رغم أنه لم يزره من قبل- وهو الجسر.

مسلسل مملكة إبليس

أيضا مسلسل مملكة إبليس والذي تدور أحداثه حول اسم "أسطورة الأساطير"، حيث تدور الأحداث في حارة شعبية يتحكم بأمورها وشئونها "فتحي إبليس"، ويفرض سيطرته وسطوته على المنطقة بأسرها، ويمارس عليهم تهديده لتنفيذ مخططاته.

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

أما عن قصته ينتمي مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها ويعتبر مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تحاك ضده العديد من المؤامرات.