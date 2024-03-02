السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عالم من الواقع والخيال.. ميديا هب تتعاون مع أروما لتقديم جودر.. وياسر جلال مفاجأة رمضان 2024

مسلسل جودر.. ألف
مسلسل جودر.. ألف ليلة وليلة لياسر جلال

أطلقت شركة MediaHub - سعدي جوهر، البرومو الرسمي لمسلسل “جودر”، الذي ينافس به الفنان ياسر جلال ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشاركة في البطولة نخبة من ألمع النجوم المصريين، حيث من المنتظر أن يكون المسلسل مفاجأة، خاصة للجمهورين المصري والعربي، خلال دراما شهر رمضان المقبل.

البرومو الذي طرحته الشركة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، شهد ظهور العديد من النجوم؛ بداية من بطل العمل ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس والفنان الكبير رشوان توفيق وأحمد بدير ومحمود البزاوي وأحمد فتحي وتارا عماد وأيتن عامر.

ويكشف البرومو الذي طرحته شركة ميديا هب عن عملية إنتاجية ضخمة من أجل خروج المسلسل بهذا الشكل وعلى نحو غير مسبوق في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة في السوق المصرية أو العربية، وعلى كل المستويات من التأليف إلى الخارج إلى أداء الممثلين أظهر البرومو تكاملًا تامًا بين كل تلك العناصر.

وقبل عرض المسلسل حتى يكشف البرومو عن أجواء خاصة تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

وينتقل البرمومو بين شخصيات المسلسل ويكشف عن أداء خاص من الممثلين من ياسر جلال الذي سينضم لقائمة النجوم الذين جسدوا شخصية شهريار وياسمين رئيس التي دخلت في تحدي الإثبات لا سيما أن نجمات كبيرات قدمن نفس الشخصية في أعمال أخرى، وكان لافتا كذلك الظهور المميز للفنان الكبير رشوان توفيق.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لا سيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر سينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر والحقيقة والخيال والواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصرية، وكذلك كشف البرومو عن إمكانات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

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