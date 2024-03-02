السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية تارا عماد في "جودر"

تارا عماد
تارا عماد

تواصل الفنانة تارا عماد تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “جودر” للفنان ياسر جلال، والمقرر طرحه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

 

وكشفت مصادر عن تفاصيل شخصية تارا عماد ضمن أحداث مسلسل “جودر"، شخصية “جوهرة” تقع في حب جودر الذي يلعب دوره الفنان  ياسر جلال، إلا أنه يرفض هذا الحب من خلال التجاهل وهو الأمر الذي يجعلها تحاوّل طوّال الوقت في جذب انتباهه.

أطلقت شركة MediaHub - سعدي جوهر، البرومو الرسمي لمسلسل “جودر”، الذي ينافس به الفنان ياسر جلال ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشاركة في البطولة نخبة من ألمع النجوم المصريين، حيث من المنتظر أن يكون المسلسل مفاجأة، خاصة للجمهورين المصري والعربي، خلال دراما شهر رمضان المقبل.

البرومو الذي طرحته الشركة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، شهد ظهور العديد من النجوم بداية من بطل العمل ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس والفنان الكبير رشوان توفيق وأحمد بدير ومحمود البزاوي وأحمد فتحي وتارا عماد وأيتن عامر.

 

ويكشف البرومو الذي طرحته شركة ميديا هب عن عملية إنتاجية ضخمة من أجل خروج المسلسل بهذا الشكل وعلى نحو غير مسبوق في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة في السوق المصرية أو العربية، وعلى كل المستويات من التأليف إلى الخارج إلى أداء الممثلين أظهر البرومو تكاملًا تامًا بين كل تلك العناصر.

 

ويكشف البرومو عن أجواء خاصة تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

 

جودر 

وينتقل البرمومو بين شخصيات المسلسل ويكشف عن أداء خاص من الممثلين من ياسر جلال الذي سينضم لقائمة النجوم الذين جسدوا شخصية شهريار وياسمين رئيس التي دخلت في تحدي الإثبات لا سيما أن نجمات كبيرات قدمن نفس الشخصية في أعمال أخرى، وكان لافتا كذلك الظهور المميز للفنان الكبير رشوان توفيق.

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