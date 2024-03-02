مسلسلات رمضان 2024| عنبة ينشر صورًا من "عتبات البهجة"

شارك الفنان مصطفى عنبة، مع جمهوره مجموعة من الصور الجديدة من كواليس تصوير مسلسل "عتبات البهجة"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ضمن مسلسلات رمضان، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهر عنبة في الصور التي شارك بها جمهوره، رفقة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنانة جومانا مراد، معلقًا: "أهل البهجة"، وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا والجمهور مع الصور التي نٌشرت.

تفاصيل شخصية جومانا مراد

تلعب جومانا مراد شخصية امرأة تدعى "نعناعة"، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله، بينما تجسد هنادي مهنى دور فتاة شعبية تدعى "فلة"، وتظهر وهي مرتدية الحجاب.

والمسلسل يشهد عودة يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، عام 2021، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يُجدر الإشارة إلى أن أبطال العمل، هم "الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم"، بمشاركة عدد كبير من النجوم أيضًا.

رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة عبر منصة WATCH IT الرقمية، بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال الموسم الرمضاني 2024.

ويعرض مسلسل "عتبات البهجة" في شهر رمضان المقبل 2024 بداية من النصف الأول من الشهر بشكل يومي حتى الخامس عشر من رمضان.