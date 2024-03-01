الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يشارك الفنان القدير يحيي الفخراني في موسم رمضان 2024 بمسلسل عتبات البهجة الذي ينتظره جمهوره، ضمن الأعمال المكونة من 15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

https://www.dostor.org/4647814

وبعث أبطال مسلسل عتبات البهجة برسالة حب جاءت بلغة الإشارة إلى الجمهور من الصم والبكم، ليكون هذا العمل الفني الذي يبعث برسالة بلغة الإشارة في الماراثون الرمضاني 2024 لأول مرة، والعمل من بطولة الفنان يحيي الفخراني وجومانة مراد وتحت قيادة مجدي أبو عميرة.

موعد عرض المسلسل

يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل بداية من النصف الاول من الشهر بشكل يومي وحتى الخامس عشر من رمضان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة عبر منصة WATCH IT الرقمية، بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال الموسم الرمضاني 2024.

 

قصة مسلسل عتبات البهجة

 

يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء

أبطال مسلسل عتبات البهجة


مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني ويشاركه في البطولة جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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