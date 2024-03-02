مسلسلات رمضان 2024| محمد سلام يجسد شخصية "الكبير" في الكبير أوي8

كشف برومو مسلسل الكبير أوي8، الذي عرض عبر منصات التواصل الاجتماعي، للترويج للجزء الثامن من العمل الفني عن تحوّل شخصية "هدرس" التي يلعبها الفنان محمد سلام في الجزء الجديد، الذي سيعرض عبر قناة On، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

محمد سلام يجسد شخصية الكبير في الكبير أوي8

وأظهر البرومو الذي نُشر عبر السوشيال ميديا، الفنان محمد سلام، بمساحة أكبر ضمن أحداث المسلسل بالإضافة إلى أنه يتحوّل إلى شخصية الكبير الظالمة والتي تنهب حق من حوّلها من الفلاحين، كما حدث في فيلم "طير انت"، لـ مكي الذي عرض عام 2009 وحمّل الطابع الكوميدي الاجتماعي.

يمتطي "هدرس" حصانه، ويدخل على أهالي المزرايطة وهو يتحدث: "انا جاي انتقم منكم واسرقكم وانهشكم، انا كل حاجة في حياتكم يا مزارطة"، كما أن هذه الشخصية التي جسدها الكبير في “طير انت”، كانت ترجع إلى أحد الشخصيات من الأفلام القديمة.

أبطال مسلسل الكبير أوي8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي8 من نخبة من ألمع النجوم، كما يلي:

أحمد مكي ويجسد 3 شخصيات وهم “جوني والكبير وحزلقوم”.

محمد سلامن ويلعب دور هدرس.

بيومي فؤاد، في شخصية الدكتور ربيع.

هشام إسماعيل، دور الغفير فزّاع.

حسين أبو حجاج، في دور الغفير أشرف.

رحمة أحمد فرج، تلعب دور زوجة الكبير مربوحة.

حاتم صلاح، في دور نفادي صديق الكبير.

عبد الرحمن حسن.

محمد جمال قلبظ.

مصطفى غريب، نجل الكبير العترة.

عبدالرحمن طه، نجل الكبير العترة.

أمينة خليل، ضيف شرف المسلسل.

محمد ثروت، ضيف شرف المسلسل.

أكرم حسني، ضيف شرف المسلسل.

شيماء سيف، ضيف شرف المسلسل.

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وإشراف عام على الكتابة أحمد الجندي.

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