مسلسلات رمضان 2024| نابليون بونابرت "ميكس" بين الصعيدية والفرنسية فى الكبير أوى 8

بشكل جديد ومختلف عن الأجزاء السابقة، سيظهر الفنان أحمد مكي في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي8"، حيث سيجسد أكثر من شخصية ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه عبر شاشة قناة on، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it، بدايًة من 11 مارس الجاري 2024.

وسيجسد الفنان أحمد مكي ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي8" شخصية نابليون بونابرت، قائد الحملة الفرنسية ولكن بشكل مختلف وجديد، يغلب عليه الطابع الكوميدي، ويلعب هذه الشخصية الكبير ضمن أحداث المسلسل، كما ظهر خلال البرومو الرسمي الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نابليون بونابرت "ميكس" بين الصعيدية والفرنسية

ويظهر الفنان أحمد مكي وهو يرتدي ملابس نابليون بونابرت ويتحدث الفرنسية تارة، واللهجة الصعيدية تارة أخرى، وهو ما يجعل الأحداث ممتلئة بالتشويق والإثارة، خاصًة أن هذه الفكرة جديدة ومختلفة وتحمل الطابع الكوميدي، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع البرومو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أبطال مسلسل الكبير أوي8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي8 من نخبة من ألمع النجوم، كما يلي:

أحمد مكي ويجسد 3 شخصيات وهم "جوني والكبير وحزلقوم".

محمد سلامن ويلعب دور هدرس.

بيومي فؤاد، في شخصية الدكتور ربيع.

هشام إسماعيل، دور الغفير فزّاع.

حسين أبوحجاج، في دور الغفير أشرف.

رحمة أحمد فرج، تلعب دور زوجة الكبير مربوحة.

حاتم صلاح، في دور نفادي صديق الكبير.

عبدالرحمن حسن.

محمد جمال قلبظ.

مصطفى غريب، نجل الكبير العترة.

عبدالرحمن طه، نجل الكبير العترة.

أمينة خليل، ضيف شرف المسلسل.

محمد ثروت، ضيف شرف المسلسل.

أكرم حسني، ضيف شرف المسلسل.

شيماء سيف، ضيف شرف المسلسل.

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وإشراف عام على الكتابة أحمد الجندي.