الجمعة 01 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

رمضان 2024| من هم الشخصيات الرئيسية في "الكبير أوي 8" وضيوف الشرف؟

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

ينتظر متابعو الدراما المصرية انطلاق أحداث  مسلسل  الكبير أوي 8، والذي ينافس بقوة في مارثون الدراما الكوميدية في شهر رمضان المبارك، والمقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 الشخصيات الرئيسية في الكبير أوي 8 

في هذا التقرير، نستعرض الشخصيات الرئيسية لمسلسل “الكبير أوي 8”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، عبر شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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الشخصيات الرئيسية لمسلسل الكبير أوي 8

  • الكبير.
  • جوني.
  • حزلقوم.
  • هجرس.
  • دكتور ربيع.
  • فزاع.
  • مربوحة.
  • أشرف.
  • العترة.
  • الكبيرة فحت.
  • نفادي.
  • طبازة.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8.. في رمضان 2024

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني.

قصة مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي 

وينقسم الجزء الثامن إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر

عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل العام 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

وروجت منصة "Watch it" الرقمية لمسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجم، وعلقت: "الكبير أوي انتظرونا في شهر رمضان".

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: 

أحمد مكي.

محمد سلام.

بيومي فؤاد.

هشام إسماعيل.

حسين أبو حجاج.

رحمة أحمد فرج.

حاتم صلاح.

عبد الرحمن حسن.

محمد جمال قلبظ.

مصطفى غريب.

عبدالرحمن طه.

أمينة خليل.

محمد ثروت.

أكرم حسني.

شيماء سيف.

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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