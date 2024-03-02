مسلسلات رمضان 2024| بعد طرح البرومو الرسمى.. الجمهور يتحمس لـ"الكبير أوى 8"

تفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع البرومو الرسمي لمسلسل "الكبير أوي8" الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي سيعرض عبر قناة أون، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وعلّق روّاد السوشيال ميديا على البرومو الرسمي الذي طرحته شركة الإنتاج، وكتبت مريم الطاهر من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "متحمسة جدا للجزء الجديد شكله حلو"، فيما قارنته لميس موسى بالموسم السابق، قائلًة: "شكله جامد جدًا عن الموسم اللي فات".

وقال محمد حمدي، من روّاد السوشيال ميديا عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكله مسلسل جامد جدا بالتوفيق إن شاء الله"، وتحدثت منة يونس، من جمهور مسلسل الكبير أوي8 قائلًة: "لاكاسا دي الكبير".

أبطال مسلسل الكبير أوي8

تجدر الإشارة إلى أنه يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من نخبة من ألمع النجوم، كما يلي:

أحمد مكي ويجسد 3 شخصيات وهم "جوني والكبير وحزلقوم".

محمد سلامة ويلعب دور هدرس.

بيومي فؤاد، في شخصية الدكتور ربيع.

هشام إسماعيل، دور الغفير فزّاع.

حسين أبو حجاج، في دور الغفير أشرف.

رحمة أحمد فرج، تلعب دور زوجة الكبير مربوحة.

حاتم صلاح، في دور نفادي صديق الكبير.

عبد الرحمن حسن.

محمد جمال قلبظ.

مصطفى غريب، نجل الكبير العترة.

عبدالرحمن طه، نجل الكبير العترة.

أمينة خليل، ضيف شرف المسلسل.

محمد ثروت، ضيف شرف المسلسل.

أكرم حسني، ضيف شرف المسلسل.

شيماء سيف، ضيف شرف المسلسل.

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وإشراف عام على الكتابة أحمد الجندي.