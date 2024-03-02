مسلسلات رمضان 2024| "من سيربح المليون" في المزاريطة بـ"الكبير أوي8"

يظهر الفنان عمرو رمزي بشخصية المذيع ضمن أحداث الجزء الثامن من الكبير أوي، وذلك حسبما ظهر في البرومو الرسمي الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه عبر قناة on، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يٌقدّم الفنان عمرو رمزي شخصية إعلامي يٌقدّم برنامج “من سيربح المليون”، في المزاريطة والذي سيشارك فيه حزلقوم في محاولة منه للحصول على المليون جنيه، على الرغم من قلة المعلومات التي يحصاها، وهو ما سيغضب الكبير أثناء تواجده وسط الجمهور رفقة زوجته مربوحة التي تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد.

أبطال مسلسل الكبير أوي8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي8 من نخبة من ألمع النجوم، كما يلي:

أحمد مكي ويجسد 3 شخصيات وهم “جوني والكبير وحزلقوم”.

محمد سلامن ويلعب دور هدرس.

بيومي فؤاد، في شخصية الدكتور ربيع.

هشام إسماعيل، دور الغفير فزّاع.

حسين أبو حجاج، في دور الغفير أشرف.

رحمة أحمد فرج، تلعب دور زوجة الكبير مربوحة.

حاتم صلاح، في دور نفادي صديق الكبير.

عبد الرحمن حسن.

محمد جمال قلبظ.

مصطفى غريب، نجل الكبير العترة.

عبدالرحمن طه، نجل الكبير العترة.

أمينة خليل، ضيف شرف المسلسل.

محمد ثروت، ضيف شرف المسلسل.

أكرم حسني، ضيف شرف المسلسل.

شيماء سيف، ضيف شرف المسلسل.

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وإشراف عام على الكتابة أحمد الجندي.

قنوات مسلسل الكبير أوي8



من المقرر أن يعرض مسلسل “الكبير أوي8” ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر قناة أون حصريًا on، وهي إحدى القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it، مع عدد من الشاشات الأخرى.