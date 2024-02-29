"بحاول أتغلب على الوجع".. لطيفة تنتهى من تسجيل دعاء جديد إهداءً لروح والدتها

بعد فترة غياب بسبب وفاة والدتها، انتهت أمس النجمة لطيفة من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها، في محاولة منها للتغلب على آلام الفراق.

كتبت لطيفة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "حبايبي الغاليين اللي بيسألوني عن سبب غيابي، أكيد الجرح والألم القاسي اللي مريت به بعدما فقدت أغلى ما لي في حياتي أمي، كان صعب جدا عليا كل شىء وأمي بإذن الله في الجنة".

لطيفة تنتهي من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها

وأردفت لطيفة: "بحاول أتغلب على الوجع وأطمنكم، امبارح أول يوم أغني في الاستديو، وأنا بسجل الدعا لروح أمي انهارت، وإن شاء الله تسمعوا الدعاء قريب، الفاتحة لروحها".

الدعاء الجديد للنجمة لطيفة من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح، وانتهت لطيفة من تسجيله تمهيدا لطرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، خلال الأيام القليلة القادمة.

توفيت داخل أحد المستشفيات بالقاهرة

وكانت والدة لطيفة توفيت داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.



وحرصت الفنانة لطيفة على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.



وقالت لطيفة إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، ومنهم هند صبري، أنغام، نادية مصطفى، كندة علوش، بسمة وهبة، لميس الحديدي، سهير شلبي، كارول سماحة، مصطفى قمر، لبلبة، نبيلة عبيد، وممدوح وموسى، مي فاروق وخطيبها محمد العمروسي، أشرف زكي، السيناريست أيمن سلامة، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج خيري بشارة.