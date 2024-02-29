في رمضان 2024.. الداعية عمرو مهران في برنامج "أزمة عيلة"

روجت الصفحة الرسمية لقناة CBC لبرنامج أزمة عيلة، المقرر عرضه من خلال القناة نفسها التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والمقرر عرضه ضمن خطة البرامج المذاعة في رمضان 2024.

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي على البوستر الرسمي للبرنامج من خلال موقع فيسبوك:"انتظروا عمرو مهران في برنامج #أزمة_عيلة 🌙🏮في رمضان #شهر_الفرحة 👇".

مراحل من حياة عمرو مهران

عمرو مهران، داعية إسلامي مواليد عام 1981، حاصل على بكالوريوس علوم إدارية من أكاديمية السادات، إضافة إلى دبلومة في معهد الدراسات الإسلامية، ومشترك فى دورة كبار العلماء للدكتور علي جمعة، منذ عام 2004.

في حوار سابق له، أكد مهران أن حلمه عند الصغر كان أن يصبح رجل أعمال كبير، ثم تغير عندما بلغ 17 عامًا، وسبب تحول الحلم هو علاقته ببعض الأشخاص الذين كانوا على صلة بالداعية عمرو خالد، فتعرف عليه وبدأ يدعوه دعوة شخصية، فانبهر بأخلاقه وحبه للناس وسعيه لخدمتهم دون معرفتهم، ومن ثم أيقن أن الدعوة والدين هو حلمه.

قدم مهران في 2012 برنامج إذاعي علي راديو “رسالة”، بعنوان “يُحكي أن” وفي العام ذاته قدم مجموعة من الدروس المصورة “كنتم خير أمة”، بعنوان “درس المسجد”.

كما أنه قدم فقرة خاصة كل يوم إثنين، في برنامج “عز الشباب” المذاع علي قناة “روتانا مصرية”، وكانت حلقات خاصة عن “سلسلة الأربعين النبوية”.

في 2013، قدم برنامج “افتح قلبك” علي قناة “الشباب”، وكان البرنامج يذاع علي الهواء مباشرة، كل أربعاء الساعة السادسة مساءً، بعدها عاد ليقدم سلسلة منهج “الأربعين العصرية”، في برنامج عز الشباب، وفي 2014 قدم برنامج “يوميات شيطان” علي قناة “اقرأ”، قدم منها ٩ ١ حلقة.