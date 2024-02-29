الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بصير وقلوب عامرة.. برامج دينية على ON في رمضان 2024

مصطفي حسني
مصطفي حسني

كشفت الصفحة الرسمية لقناة أون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خطة برامجها الدينية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل 2024.

ومن المقرر طرح برنامج "قلوب عامرة" مع الدكتور نادية عمارة، والمقرر عرضه عبر القناة ذاتها، كما أنه من المقرر طرح برنامج يحمل اسم "بصير" من تقديم الداعية مصطفي حسني.

نبذة عن برنامج قلوب عامره لنادية عمارة 

البرنامج ديني اجتماعي يومي يبث على الهواء مباشرة من السبت إلى الأربعاء تعده وتقدمه الداعية الإسلامية المتخصصة في الدراسات الإسلامية الدكتورة نادية عمارة ويعالج العديد من الموضوعات الدينية الحياتية من منظور إسلامي وكذلك تقوم بعرض العديد من الموضوعات الدينية والاجتماعية المختلفة في شتى الفروع في تفسير القرآن الكريم وكذلك الفقه وخلافه.

يشار إلى أن الدكتورة نادية عمارة داعية إسلامية مصرية، درست بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية بشعبة الدراسات الإسلامية.

محطات من حياة الداعية مصطفي حسني

بدأ العمل منذ عام 1997 في مجال المبيعات، والآن يعمل بالمجالات التالية:

معد ومقدم برامج في قناة اقرأ وقناة أون إي.
مدرس لمادة بناء الشخصية في إحدى المدارس الدولية.
عضو مجلس إدارة في جمعية حياة بلا تدخين.
عضو في فريق مصر “شريان العطاء” لنشر ثقافة التبرع- التطوعي بالدم للأطفال.
عضو في فريق نهر الخير.
مقدم برنامج في (قناه النهار).

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مصطفى حسنى داعيه إسلامى، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس سنة 2000، معاه شهادة معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف المصرية.

نبذة عن برنامج قلوب عامره لنادية عمارة قلوب عامرة برنامج قلوب عامرة مصطفى حسني الداعية مصطفى حسني

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