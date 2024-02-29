برومو لقاء الإعلامى الإماراتى أنس بوخش مع "صاحبة السعادة" (فيديو)

يحل الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي، أنس بوخش ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة "dmc" في حلقة خاصة الاثنين المقبل.

اللقاء لأول مرة بالوطن العربي ويتحدث فيها أنس بوخش عن حياته الشخصية ومسيرته المهنية وكيف بدأت في أكثر من مجال، كما يتحدث عن علاقته بوالده ووالدته وأبنائه، وأهم المراحل التي مر بها حتى أصبح واحدًا من أهم الشخصيات المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد بوخش من أشهر رجال الأعمال بالإمارات وهو أحد مؤسسي نادي أهداف الرياضي ومؤسس شركه بوخش إخوان وعضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي.

كما يتحدث في الحلقة عن الأكلات المصرية المفضلة بالنسبة له ومنها الكشري، ويتحدث أيضًا عن عدد من الأسرار والمواقف التي يكشف عنها لأول مرة في "صاحبة السعادة" الذي يذاع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

شاهد.. برومو لقاء الإعلامي الإماراتي أنس بوخش مع "صاحبة السعادة

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fNFaEe6kAWxsRpunyK3tDNXiEyNmFvS9WK73Yfk5UXyGtknUwPqCwiQ8hJ426zYCl&id=100053100232927&mibextid=WC7FNe

محطات من حياة أنس بوخش

أنس بوخش 3 أغسطس 1981، إعلامي ورائد أعمال إماراتي وهو المؤسس المشارك لنادي أهداف الرياضي ومؤسس شركة بوخش براذرز، وشريك في عدة شركات أخرى. وهو عضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي.

ذاع صيته بتقديم وإعداد "ABtalks"، وهو سلسلة من المقابلات الحوارية التي تعرض على اليوتيوب، وقد جذبت حلقاته نحو 40 مليون مشاهدة. حاز على جائزة الشارقة لعام 2016. وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2006.