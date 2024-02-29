الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. CBC تروّج لبرنامج "نور الدين" لعلي جمعة

علي جمعة
علي جمعة

شاركت الصفحة الرسمية لقناة CBC على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" المعروف سابقًا باسم "تويتر"،  برنامج "نور الدين" للشيخ علي جمعة.

وروجت الصفحة الرسمية لـ "cbc" البرنامج قائلًة: "انتظروا برنامج ‎نور الدين مع فضيلة الشيخ علي جمعة، في رمضان ‎شهر الفرحة".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع الصورة الخاصة ببرنامج “نور الدين”، الذي يذاع عبر القناة التابعة لإحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مراحل من حياة الشيخ علي جمعة

التحق بجامعة الأزهر الشريف وتخرَّج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في سنة 1979 وماجستير أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون، في سنة 1985 م بدرجة ممتاز، دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر 1988 مع مرتبة الشرف الأولى وحصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من قِبل جامعة ليفربول، في 19 يوليو 2011 لدوره في نشر التسامح والتفاهم بين الأديان على مستوى العالم.

كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة أسيوط بمصر باعتباره أحد أهم الشخصيات المصرية المؤثرة في تفعيل منظومة العمل الخيري و التطوعي لتنمية المجتمع ونشر ثقافة البذل والعطاء من أجل تنمية المجتمع المصري في 13 يونيو 2012م، الدكتوراه الفخرية من جامعة بني سويف بمصر في العلوم الإنسانية في عيد العلم الثاني بتاريخ 26 مارس 2013.

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