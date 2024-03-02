السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| أحمد مكي يتحوّل لـ "عقلة الإصبع" في الكبير أوي 8

أحمد مكي من الكبير
أحمد مكي من الكبير أوي 8

كوميديا وتحوّل في الشخصيات الرئيسية التي ستظهر ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي، الذي يجسد 3 شخصيات رئيسية ضمن أحداث العمل الفني المقرر عرضه عبر شاشة قناة on، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it في رمضان 2024.

وكشف البرومو الرسمي لـ"الكبير أوي 8" الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تحوّل الكبير إلى شخصية "عقلة الإصبع"، بمجرد دخوله إلى عالم الأحلام والخيال، كل هذه الأحداث تكون بشكل يغلب عليه الكوميديا.

أحمد مكي  يتحوّل لـ "عقلة الإصبع"

ويدخل الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي في عالم الخيال، تتحرك فيه جميع الأشياء حتي الزرع والجماد، وهو الأمر الذي يثير فضوله، إلا أن يفعل شئ ما، يجعل الساحرة تحوّله إلى عقلة الإصبع.

 

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أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من نخبة من ألمع النجوم، كما يلي:

أحمد مكي ويجسد 3 شخصيات وهم “جوني والكبير وحزلقوم”.

محمد سلامة ويلعب دور هدرس.

بيومي فؤاد، في شخصية الدكتور ربيع.

هشام إسماعيل، دور الغفير فزّاع.

حسين أبو حجاج، في دور الغفير أشرف.

رحمة أحمد فرج، تلعب دور زوجة الكبير مربوحة.

حاتم صلاح، في دور نفادي صديق الكبير.

عبد الرحمن حسن.

محمد جمال قلبظ.

مصطفى غريب، نجل الكبير العترة.

عبدالرحمن طه، نجل الكبير العترة.

أمينة خليل، ضيف شرف المسلسل.

محمد ثروت، ضيف شرف المسلسل.

أكرم حسني، ضيف شرف المسلسل.

شيماء سيف، ضيف شرف المسلسل.

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وإشراف عام على الكتابة أحمد الجندي.

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