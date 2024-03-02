مسلسلات رمضان 2024| مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل جديدة من "صيد العقارب"

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب" تصوير العمل الفني المقرر عرضه حصريًا عبر قناة cbc، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية Watch it.

تفاصيل شخصية الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"

وكشفت مصادر مطلعة داخل مسلسل "صيد العقارب" عن تفاصيل جديدة من شخصية الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، حيث سيكون مالكًا لمحل ورود، ومتزوجًا من الفنانة غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، ويدخل في صراعات مع زوجته بسبب عائلته التي تتتسب في قتل أخيها وتحاول هي الانتقام منهم.

أحداث وأبطال مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" يضم 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبيرتين، ويشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.





قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

يُعرض مسلسل "صيد العقارب" على قنوات: "CBC" و"CBC Drama"، كما يتم عرض مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وسيمون على منصة "watch it".

قصة مسلسل "صيد العقارب"



تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

وتظهر غادة عبدالرازق بشخصية جديدة ومختلفة، حيث إن انتقامها هذه المرة سيكون من عائلة زوجها جميعهم، الذين تسببوا في موت شقيقها، الذي سيجسد دوره الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث العمل الفني.