الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد عرض مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية، وعشاق النجمة غادة عبد الرازق عودة قوية لها في الدراما المصرية كما عوّدت جماهيرها من قبل، من خلال مسلسل "صيد العقارب" المتوقع عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ومن المتوقع أن يتم عرض مسلسل صيد العقارب في بداية الشهر الكريم، كما أنه ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي ستعرض على 15 حلقة مما يبشر بإطار أحداث متسارع ومشوق بشكل كبير.

وقصة مسلسل صيد العقارب تتمحور بشكل أساسي حول شخصية الدكتورة عايدة التي تجسد دورها النجمة "غادة عبد الرازق" وهي طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتظهر فيه غادة بأنها في الوقت نفسه سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، إلا أنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

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قصة مسلسل صيد العقارب

وتتركز قصة مسلسل صيد العقارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل كبير حول عالم السموم والأخطار التي يمكن أن تنتج منه، كما يتميز هذا المسلسل بعنصر التشويق والإثارة والتي لا يمل منها الجمهور.

أبطال مسلسل “صيد العقارب”

أما عن أبطال مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 الذين يشاركون النجمة غادة عبدالرازق البطولة هم:

الفنانة غادة عبد الرازق.

الممثلة منال سلامة.

الفنان أحمد ماهر.

الممثل رياض الخولي.

الممثلة صفاء جلال.

الممثلة سامية عاطف.

الفنان مجدي بدر.

كذلك الممثل ميار الغيطي.

الممثل عماد صفوت.

الممثلة سامية عاطف.

الفنان محمد علي رزق.

الممثل أحمد جمال سعيد.

الممثلة مي القاضي.

الفنان عزوز عادل.

الممثل أحمد ماجد. 

ومن جهتها كانت قد روجت منصة Watch it الرقمية لـ مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وذلك حصرياً على قناة CBC ومنصة Watch it، ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن

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