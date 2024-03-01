بـ10 بوسترات.. "واتش إت" تروج لمسلسل "صيد العقارب" فى رمضان 2024

روجت منصة "واتش إت" لأحدث أعمالها المنتظر عرضها ضمن سباق دراما رمضان 2024 "صيد العقارب" للفنانة غادة عبدالرازق، وذلك بنشرها عدة بوسترات مختلفة وصل عددها إلى 10 بوسترات لأبطال العمل.

وعلقت عبر صفحتها بموقع فيس بوك على الصورة الخاصة ببوسترات المسلسل وكتبت: "انتظروا النجمة غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب في رمضان على WATCH IT".

ويُعرض مسلسل "صيد العقارب" على قنوات: "CBC" و"CBC Drama"، كما يتم عرض مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وسيمون على منصة "watch it".

قصة مسلسل "صيد العقارب"

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

وتظهر غادة عبدالرازق بشخصية جديدة ومختلفة، حيث إن انتقامها هذه المرة سيكون من عائلة زوجها جميعها الذين تسببوا في موت شقيقها الذي سيجسد دوره الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث العمل الفني.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

"صيد العقارب" من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.

"صيد العقارب" داخل أحد فنادق العجوزة

يصور المخرج أحمد حسن عددًا من مشاهد مسلسله الجديد "صيد العقارب" بداخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة العجوزة، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويقوم حسن بتصوير مشهد حفل زفاف داخل إحدى حلقات العمل الرمضاني، في مسلسل "صيد العقارب" الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، والذي ينتمي لأعمال الـ30 حلقة في شهر رمضان.

صيد العقارب

صيد العقارب

صيد العقارب

صيد العقارب

صيد العقارب

صيد العقارب

صيد العقارب

صيد العقارب

صيد العقارب