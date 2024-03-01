عبدالعزيز مخيون: "المعلم" يرصد تفاصيل يومية لتجار السمك.. ومصطفى شعبان ممثل رائع

عبر الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، عن سعادته بالمشاركة في أحداث مسلسل "المعلم"، لافتًا إلى أن العمل يتناول العديد من المشاكل الخاصة بسوق السمك، في إطار تشويقي اجتماعي يرصد تفاصيل حياتية لهؤلاء العاملين في هذا المجال الشاق والصعب لما فيه من أمور معقدة تحدث يوميًا.

عبدالعزيز مخيون يكشف تفاصيل دوره في المعلم

وقال "مخيون" إنه سعيد بالتجربة لما فيها من العديد من المفاجآت المميزة والتي أظهرت حالة تمثيلية رائعة من قبل المشاركين في المسلسل، وخاصة بطل العمل الفنان مصطفى شعبان الذي يراه بأنه ممثل موهوب ولديه كاريزما جيدة ومميزة في العمل سيراها الجمهور .

وعن شخصيته في المسلسل قال مخيون: "أجسد شخصية والد مصطفى شعبان وهي شخصية محورية، وبها تفاصيل عديدة سيراها الجمهور، ويشعر بها منذ ظهورها في حلقات المسلسل الأولى، خاصة أن بها تفاصيل حياتية عديدة".

وعن تحضيره للشخصية قال: "الشخصية كما ذكرت مليئة بالتغيرات والتطور طوال الوقت، فهو شخص يدخل السجن ويخرج منه ويتحول تحول تام، وما حببني فيها هو تغير النمطية في شكل الشخصية نفسها وهي شيء جديدة عليا لم أقدمه من قبل، ولعل هذه هي المرة الأولى التي أقدم شخصية تاجر سمك في مشواري الفني" .

واختتم قائلًا: "قمت بالتحضير لها بطرق عديدة منها ذهابي مثلا لسوق السمك في السويس لمعرفة كيفية تعامل التجار حاليًا مع بعض حتى استفيد من ذلك، وبالفعل وجدت طريقتهم أصبحت حديثة سواء في الملابس أو طريقة الكلام نفسها عن زمان، والعمل نفسه يعود ببعض أحداثه الى الماضي لذا فالوضع اصبح مختلفًا تمامًا".

أبطال المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.