دراما ومتعة وتشويق.. مسلسلات رمضان 2024 على watch it

حققت منصة واتش إت watch it طفرة كبيرة في عالم الإنتاج الفني خلال الفترة القليلة الماضية، حيث قدمت العديد من النجاحات بأعمال مميزة عرضت عليها في غضون الأشهر القليلة الماضية.

وحصدت المنصة نجاحًا مبهرًا بمسلسلات عديدة قدمتها في الفترة السابقة منها "بالطو" و"ريفو" و"حالة خاصة" و"على باب العمارة"، وغيرها من الأعمال الدرامية المتميزة.

أعمال “واتش إت” في رمضان

وفي انتظار شهر رمضان، أعلنت منصة "واتش إت" عن عرض العديد من الأعمال الرمضانية القديمة التي لاقت شهرة واسعة بين الجمهور لسنوات عديدة، وذلك خلال شهر رمضان المقبل في عام 2024. ومن بين الأعمال التي ستقدم خلال هذا الشهر: "فطوطة، بوجي وطمطم، بكار، الفوازير، وأعمال فؤاد المهندس الشهيرة".

وسيتم عرض مسلسلات مختلفة على المنصة خلال شهر رمضان 2024، منها:

1. مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، حيث سيتم عرض الجزء الثامن من هذا المسلسل في ماراثون رمضان 2024 على منصة "واتش إت".

2. مسلسل "مسار إجباري" بطولة الفنان عصام عمر وأحمد داش، حيث ينافسان في موسم مسلسلات رمضان 2024 ويتم عرضه على منصة "واتش إت".

3. مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

4. مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، حيث يعود للمشاركة في موسم رمضان 2024 بعد غيابه العام الماضي.

5. مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي ومشاركة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، محمود حافظ، نشوى مصطفى، مايان السيد، وهاجر السراج.

6. مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من كبار النجوم.

7. مسلسل "حق عرب" بمشاركة الفنان أحمد العوضي في إطار شعبي ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

8. مسلسل فراولة: تلعب الفنانة نيللي كريم بطولة مسلسل فراولة ويشاركها التمثيل كل من: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء.

9. مسلسل سر إلهي تشارك في بطولته الفنانة روجينا خلال موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.

10. مسلسل جودر: يعود الفنان ياسر جلال للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، بمسلسل جودر.

11. مسلسل المعلم: بطولة الفنان مصطفى شعبان وتدور أحداثه في إطار شعبي.